間食は太るから避けるべき。そう思って我慢しているのに、なぜか食事で食べ過ぎてしまう。一方で、間食を取り入れているのに体型をキープしている人もいます。その違いは、“間食をするかどうか”ではなく“空腹との付き合い方”。今回は、大人世代が無理なく整えられる考え方を解説します。間食を我慢すると、反動で食事量が増えることも間食をしないことで１日の摂取量はシンプルに減らせます。食べる回数が少ない分、管理しやす