「やることは同じなのに、なぜか時間が足りない」と感じること多くないでしょうか？対照的に時間に余裕がある人は、時間の“使い方の順番”を整えています。朝いちでスマホを開かない時間に余裕がある人は、起きてすぐにスマホを見ません。なぜなら、通知やSNSを先に開くとそこから流れが崩れやすくなるから。代わりに「着替える」「支度を終わらせる」など、必ずしないといけない行動を先に進めます。寝起きの15分をどう使うかで