三浦璃来選手がかわいいしぐさで木原龍一選手のツッコミを制しました。ミラノ・コルティナオリンピックでフィギュアスケート日本ペア勢初の金メダルと輝かしい成績を残し、それぞれのSNSで現役引退を発表した三浦璃来選手と木原龍一選手のりくりゅうペア。28日にそろって引退会見に出席しました。記者から競技を離れ生活に変化はあるのか尋ねられた三浦選手は「今はテレビ出演であったりでペアを広めるきっかけとしてすごく楽しん