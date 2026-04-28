5月分の電気ガス料金は大手13社で値上がりします。この先、夏にかけてどうなっていくのでしょうか。「夏の電気・ガス代どうなる？」「家計負担は数万円アップ？」の2つのポイントについて、フジテレビ経済部・丹羽うらら記者に聞いていきます。──1つ目のポイント、電気・ガス料金の値上がりが続いているが今後の見通しは？中東情勢の影響を受けた原油やLNG（液化天然ガス）の価格の高騰は、電気・ガス料金に時間差で波及していき