発生から7日目を迎えた岩手県大槌町の山林火災は、現在も雨が降っていますが、鎮圧には至っていません。政府は、この山林火災を局地激甚災害に指定する見通しです。沢山地区などを見渡せる高台から中継です。現場では28日午後2時ごろから雨が降り始め、現在も降り続いています。山の広い範囲を見渡せますが、山の上の方はかすみがかかっていてはっきりとは言えませんが、全体的に煙が上がっている場所は、27日よりは少なくなってい