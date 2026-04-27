コーデに華やかさを出したいとき、ついアクセサリーを足す方向になっていませんか？でも、ネックレスやピアス、リングを重ねるほどまとまりがなくなり、結果として少し古い印象に見えてしまうことがあるのです。大人世代の装いは、「何を足すか」ではなく、「どこを主役にするか」で印象が大きく変わります。足しすぎると“時代感”が出やすいアクセサリーを重ねると華やかさは出ますが、その分コーデ全体の情報量が増え、視線が分