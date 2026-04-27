体重は大きく変わっていないのに、なぜか下半身だけ重たく見える原因は「太もも裏の使えていなさ」にあるかもしれません。前ももに頼る動きが増えると、脚のラインはぼやけやすくなります。そこでおすすめが、うつ伏せで行う【うつ伏せハムストリングスエクササイズ】。眠りがちな太もも裏と体幹に同時にアプローチし、後ろ姿の印象をすっきり整える土台をつくります。【STEP１】うつ伏せで整える床にうつ伏せになり、脚は腰幅に開