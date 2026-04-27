来週（2026年5月4日〜5月10日）の【牡羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2026年4月27日〜5月3日｜総合運＆恋愛運TOP３『恋愛面では相手を受け入れてあげましょう』｜総合運｜★★☆☆☆周囲の人との調和を大切にしていきます。時には周りの人達を浮かれさせてしまうこと