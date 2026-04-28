女優の木村多江が4月27日までに自身のInstagramを更新。スコップを手に巨大タケノコ掘りの様子を披露し、木村のアクティブな行動にファンから称賛の声が寄せられている。木村は《自然の恵み。 たけのこ掘りに2回も行ってきちゃった。2回目のたけのこは 結構伸びてたけど それも良し山椒の葉も香りが良くて癒されました。仕事の合間の豊かなひととき。》などとつづり、仕事の合間にタケノコ掘りに行ったことを報告。背中に大き