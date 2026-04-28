EUがAndroidのオープン性を高めるようGoogleに迫り、AIを起動できる音声認識技術など、Androidの主要機能へのアクセスを他社に開放するよう求めたことが分かりました。Googleは「不当な介入」で不要なコストが発生する可能性があると反発しています。Commission seeks feedback on measures to ensure interoperability with Google's Androidhttps://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_26_887Google Faces EU Pus