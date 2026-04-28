ラジオ日本賞、大和Ｓとダートのオープンで２勝を挙げるポッドベイダー（牡４歳、美浦・上原佑紀厩舎、父リオンディーズ）は、サマースプリントシリーズ初戦の函館スプリントＳ・Ｇ３（６月１３日、函館）で、芝への再投入を視野に入れる。前走の京葉Ｓ（４着）の後は放牧中。芝では３歳時にマーガレットＳ・リステッド、福島２歳Ｓを制している。