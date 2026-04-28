３月１日の中山９Ｒで落馬負傷し「第３腰椎椎体骨折」と診断されて休養に入っていた菅原明良騎手＝美浦・フリー＝が４月２８日、美浦トレセンで取材に応じ、今週末からの実戦復帰に向けて意気込みを語った。２５日から調教騎乗を再開し「休養前と特に大きくは変わりなく、気持ちもリフレッシュしました。馬と一緒ですね」と全快をアピール。休養中には「気分転換になるので」登山をするなど復帰までの道のりを歩んできた。「ま