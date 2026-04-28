京都商工会議所では、「第28回京都・観光文化検定試験」（通称：京都検定）の３級を７月１２日（日）に実施する。受験申し込み受付を５月１日（金）から開始する。 京都検定は、京都の文化、歴史の継承と観光の振興、人材育成に寄与すること、京都で働く人のスキルアップとおもてなし力向上を目的に２００３年に創設し、今年で２３年目を迎える。これまで２７回実施した検定試験には、全国から延べ１５万人が申し込み、現