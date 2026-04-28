Ｊ２北海道コンサドーレ札幌は２９日、ホームにＪ２藤枝を迎え撃つ。２８日に札幌・宮の沢での最終調整を見守った川井健太監督（４４）は、敵地ではＰＫ勝ちするも、勝ち点６差をつけられる相手との再戦へ「攻撃の部分は様々なものを持っているしセットプレーも多彩。すべての面で注意しなければならない」と今季２度目の３連勝へ、細心の準備を整えて臨む。前節２５日のいわき戦は後半アディショナルタイム（ＡＴ）に２得点し