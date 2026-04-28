陸上の織田記念国際（２９日、ホットスタッフフィールド広島）の前日会見が２８日、同会場で行われ、女子１００メートル障害で昨年９月の東京世界陸上代表の日本記録保持者・福部真子（日本建設工業）、同代表で日本歴代２位の中島ひとみ（長谷川体育施設）が出席。地元で同種目今季初戦に挑む福部は「良いシーズンになるようなスタートになればと思っています。地元で、感謝の１本を見せたい」とさわやかな笑顔で話した。２０