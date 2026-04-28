JR西日本 JR西日本によりますと、28日午後1時48分ごろ、岡山駅（岡山市北区駅元町）構内の山陽線で、線路を切り替える分岐器（ポイント）が作動しないトラブルが発生しました。 山陽線の上り線の運転を見合わせ、トラブルを復旧して午後3時10分に運転を再開しました。 この影響で2本が運休し、4本に最大約35分の遅れが出ました。影響人員は約700人です。