28日に堀之内SDが取材対応した浦和レッズは4月28日にマチェイ・スコルジャ監督との契約解除を発表した。同日にオンラインで取材対応した堀之内聖スポーツ・ダイレクター（SD）は、決断の理由を「最終的にクラブとして、このタイミングで大きな変化を生む必要があるという結論に至った」と述べた。浦和はJ1百年構想リーグの第12節を終え、3勝3PK負け6敗の勝ち点12で東地区の7位。直近で25日に横浜F・マリノスに2-3で競り負け、2