【新華社阜陽4月28日】中国安徽省阜陽市潁上（えいじょう）県では晩春を迎え、八里河湿地で夕景が広がっている。夕日に照らされたメタセコイアが赤く映え、鳥たちが黄昏の空を舞い、水郷ならではの風景をつくり出している。