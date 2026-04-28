衆院憲法審査会幹事懇談会＝28日午前、国会与野党は28日の衆院憲法審査会幹事懇談会で、大規模災害などに備えた緊急事態条項を巡り、具体的なイメージ案の作成を衆院法制局に依頼し、5月12日の幹事懇で提示を受ける方針を確認した。これを基に、同14日の審査会で討議する日程も決めた。与党筆頭幹事の新藤義孝氏（自民党）が4月23日の審査会で具体案の明示を提案。条文化を見据え、憲法改正の議論を加速させる狙いがある。衆