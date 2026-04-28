日本野球機構(NPB)は28日の公示を発表。DeNAは九鬼隆平選手を1軍登録しました。九鬼選手は10年目のベテラン捕手で、2023年にDeNAに入団。今季は開幕1軍を勝ち取りましたが、2試合に代打で出場するもののバットで結果を出せず、4月1日に登録抹消となっていました。その後ファームで調整し、13試合に出場。打率.214、2打点の成績を残しています。同チームにて捕手のライバルが多い中、チャンスをつかめるか注目です。