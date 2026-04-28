テレビ朝日の定例会見が28日、東京・六本木の同局で行われた。3月27日に東京・有明に開業した、テレビ朝日が手掛ける複合型エンターテインメント施設「東京ドリームパーク（TOKYO DREAM PARK）」について言及。開業から1カ月で来場者は目標比150％だという。担当役員の板橋順二専務は「先週の日曜日段階で、約30万人の来場者。目標のだいたい1・5倍。150％です」と説明した。同専務は好調の理由として「我々もメディアなので、我々