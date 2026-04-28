実車とトミカで「夢のコラボ」実現「カンガルー便」で知られる西濃運輸と、観光バス大手の「はとバス」が2026年4月24日、両社の車両とそのミニチュアモデルによる“コラボ整列”の様子を、公式Xで公開しました。【動画で見る】西濃運輸＆はとバス「親子カンガルーと親子ハト」の投稿西濃運輸の公式Xは、これまでも同社の車両がきれいに整列した画像を数多く紹介しており、大きな反響を集めてきました。今回は、はとバスとの公式