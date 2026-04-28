阿賀野市で28日、車2台の衝突事故があり、1人が死亡しました。事故があったのは阿賀野市小浮の交差点です。28日午後1時過ぎ、軽自動車と軽トラックが衝突、軽トラックを運転していた阿賀野市の農業の男性（78）が病院に搬送されましたが、午後2時過ぎに外傷性大動脈破裂で死亡しました。軽自動車を運転していた阿賀野市の会社員の女性（38）にケガはありませんでした。警察によりますと、軽自動車は交差点を直進していたとみられ、