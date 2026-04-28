ABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』(4月28日22:00〜スタート)の初回配信に先駆けて、参加する“ハイスぺ男性”総勢30人の年収ランキングが公開された。『時計じかけのマリッジ』○参加者のレベルの高さを敏腕恋愛婚活アドバイザーが大絶賛今回公開したランキングは、番組に参加する厳選された”ハイスぺ男性”総勢30人を、年収順に一覧化したもの。平均年収は2,000万円超、平均年齢は30.6歳という超ハ