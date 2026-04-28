アル・ナスルのフランス代表FWキングスレイ・コマンは、古巣同士の対戦となったチャンピオンズリーグ（CL）準決勝でバイエルンを応援する意向を示した。フランスメディア『レキップ』が伝えている。日本時間29日の午前4時にキックオフされる、パリ・サンジェルマン（PSG）とバイエルンによるCLノックアウトフェーズ準決勝のファーストレグ。前大会王者と今季すでにブンデスリーガ優勝を決めたレコルトマイスターの一戦は、事