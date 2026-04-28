ディブス3世はメジャー入りするだろうか(C)Getty Imagesドジャースの有望株で、今季3Aデビューを果たした外野手のジェームズ・ティブス3世に注目が集まっている。3Aでは27試合に出場して11本塁打、OPS1.107と持ち前の長打力を発揮している。【動画】「近いうちにドジャースタジアムで…」3Aで豪快弾を放つディブス3世をチェックドジャース傘下3Aのオクラホマシティ・コメッツのXでは、ディブス3世の豪快な本塁打シーンの映像を