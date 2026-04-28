29日は、県内各地で天気が次第に変わる見込みです。薩摩地方は午前中を中心に晴れる所が多いものの、午後は雲が増え、夜は雨が降る所があるため、帰りが遅くなる場合は傘があると安心です。大隅地方も午前を中心に晴れ間がありますが、夜は広い範囲で雨となり、朝と日中の気温差が大きくなるため、調節しやすい服装がよいでしょう。種子島・屋久島地方は雲が広がり、すっきりしない天気ですが、日中は大きな崩れはなく、夜遅くに