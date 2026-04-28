村上は両リーグトップとなる12号3ランを放った(C)Getty Imagesホワイトソックスの村上宗隆は現地4月27日に本拠地で行われたエンゼルス戦に「2番・一塁」で先発出場。雨の影響で約3時間遅れて始まった一戦で大きな一発を放った。【動画】深夜に豪快な一発！村上宗隆、逆転3ランを放つシーンをチェック1点差まで追い上げた7回無死二、三塁で迎えた第4打席。3番手左腕ドルー・ポメランツの149キロを捉えると右中間席へ逆転3ラン