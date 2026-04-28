映画監督・プロデューサーの安田淳一さんは4月27日、自身のX（旧Twitter）を更新。エキストラ募集の告知を行いました。【投稿】“無償エキストラ募集”条件の全文「ファンにはたまらない」安田さんは「無償エキストラ様募集」と題し、映画『侍タイムスリッパー』のスピンオフ『心配無用ノ介 天下御免』（BS-TBS）のエキストラを募集。5月9日に京都・太秦映画村で行われる撮影で、江戸庶民役を募っています。しかし、出演料が「無償