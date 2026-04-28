武田鉄矢さんや大友康平さんのモノマネでおなじみのりんごちゃんが、26日に自身のインスタグラムを更新。ガラリとイメージの変わったりんごちゃんの写真に注目が集まっています。【写真を見る】【 りんごちゃん 】超絶イメチェン姿に驚きの声「ビックリしたぁ」「かわかっこいい」ハイトーンのウィッグ口元にもピアス着用りんごちゃんは、「またハイトーンカラーにしようか迷い中。。。※写真はウィッグです」と綴ると、