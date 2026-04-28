元ギャルママモデルの日菜あこが27日に自身のアメブロを更新。100円ショップ『ダイソー』で購入した有能な調光サングラスを紹介した。【映像】矢口真里の顔の施術ショット（複数カット）この日、日菜は『ダイソー』で購入した『ボストン調光サングラス（クリア）』を公開し「まずダイソーなのに形がかわいくてオシャレ」なうえに「紫外線だとサングラスになる!!」と機能性を説明。「200円商品だけどむしろそれで200円は安すぎ