5月分の電気・ガス料金は、大手13社で値上がりします。大手電力10社の5月使用分の電気料金は、標準的な家庭で、前の月から据え置く関西電力を除く9社で8円から24円値上がりします。東京電力では18円値上がりし、8795円となります。また、大手都市ガス4社も標準的な家庭で21円から27円値上がりします。電気ガス料金の上昇基調が、今後強まることが懸念されています。