「ヤクルト−阪神」（２８日、神宮球場）ヤクルトのホセ・オスナ内野手（３３）が、不振のため出場選手登録を抹消された。来日６年目となるが、故障以外の離脱は極めて異例だ。今季は開幕から４番に座ったが、ここにきて不振にあえいだ。直近の３連敗中は１２打数１安打で１１打席連続無安打だった。今季は２５試合に出場し打率・２４７、２本塁打１０打点をマークしている。池山監督は「不振だった。（状態が）上がってこ