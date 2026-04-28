オンラインカジノで賭博を繰り返したとして、常習賭博罪に問われた新潟県の無職蝶間林誠被告（39）に東京地裁は28日、「常習性は極めて顕著」として懲役1年4月、執行猶予3年（求刑懲役1年4月）の判決を言い渡した。被告はX（旧ツイッター）上で「明鏡止水」と名乗り、賭博の様子を投稿していた。堀内隼裁判官は、被告が2年8カ月の長期間に60億円超を賭けていたと指摘。海外のオンラインカジノサイトも紹介し、運営側から報酬を