お笑いコンビ・千鳥の大悟が２７日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」に出演。アンチのＳＮＳの対処法を明かして、やす子に「うわー、カッコイイ」と言わせた。この日は「芸人と好感度の代償ＳＰ」として好感度が高い芸人とされる、ぺこぱ・松蔭寺太勇、コットン・きょん、やすこの３人が登場した。周囲の目が気になるという松蔭寺から「大悟さんとか世間の目とか気にならないんですか？」と問われると、「それはな、こ