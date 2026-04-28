京都・南丹市で男子児童の遺体が遺棄され父親が逮捕された事件で、警察は28日朝から父親立ち会いのもとで供述を裏付ける捜査を行っているものとみられています。南丹市で安達結希さんの遺体が遺棄され、4月に父親の安達優季容疑者（37）が逮捕された事件で、28日朝、南丹署を出た車が自宅から約2km離れた公衆トイレや、自宅近くの山中などをめぐりました。捜査員が周辺で写真を撮る様子もみられ、警察は安達容疑者を事件に関わる場