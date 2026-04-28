高齢者が脳の健康を守るには何をするといいか。精神科医の和田秀樹さんは「ムリのない形で仕事を続けることが、脳を守り、心を守り、若さを保つことにつながる。定年は、これまでとは異なり、仕事を完全に辞める時期ではなく、『働き方を変える時期』と考えるべきだ」という――。※本稿は、和田秀樹『これだけでいい！老けない！ボケない！和田式「アウトプット健康法」』（祥伝社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com