食べ過ぎずに必要な栄養素を摂るにはどうすればいいか。医師の石原結實さんは「私自身40年以上毎日飲んでいる『ニンジンリンゴジュース』は、朝食抜きで心身の活動を低下させないために欠かせない飲み物だ。現代人はタンパク質・脂肪・糖質を食べ過ぎている一方で、ビタミンやミネラルなどの微量栄養素が不足している」という――。※本稿は、石原結實『超少食健康法 「空腹の時間」が病気を治す！』（新星出版社）の一部を再編集