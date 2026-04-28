チャームロボット「mirumi」。開発には『カワイイものを日本人が作らなくてどうするんだ』という気持ちもあったというユカイ工学は、バッグなどにつけることができるチャームロボット「mirumi」の販売を開始した。「見る」と「ぬいぐるみ」を組み合わせた「みるみ＝mirumi」が名称の由来であるように、声を聞き、人が近くにいることを、頭部のセンサーが認識すると、ちらりと見たり、じーっと見たりするなど、赤ちゃんのような目や