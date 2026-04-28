タレントの鈴木紗理奈が２８日放送の「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」（ＴＢＳ系）に出演し、休養を発表したお笑いコンビ「バナナマン」の日村勇紀について言及した。日村をめぐっては所属事務所が同日、公式サイトで「今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました。これを受け、当面の間、休養に専念させていただき、心身の回復を第一に、コンディションを