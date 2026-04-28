20万本ものチューリップが見ごろを迎えています。 【写真を見る】白山連峰との競演 20万本のチューリップ見頃 春先の暖かさで2週間ほど早く開花 ｢牧歌の里｣ 岐阜･郡上市 カラフルなじゅうたんのように一面に広がる赤や黄色、紫のチューリップ。 標高約1000メートルにある岐阜・郡上市の「ひるがの高原牧歌の里」では、31種類、20万本のチューリップが見ごろを迎えました。 例年より2週間ほど早