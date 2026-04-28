ENHYPENが、ワールドツアーのメキシコ公演を追加した。所属事務所BELIFT LABは4月28日、ENHYPENのファンコミュニケーションプラットフォーム「Weverse」を通じて、「ENHYPEN WORLD TOUR ‘BLOOD SAGA’ IN MEXICO CITY」の追加公演を発表した。【写真】「絵になる」ソンフン、夜の大阪で青春映画の主人公に当初、ENHYPENは7月11日（現地時間）、約2万席規模のアレナ・メヒコシティでワールドツアー公演を開催する予定だった。その