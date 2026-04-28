ATEEZが、約2年ぶりに日本でファンミーティングを開催する。ATEEZは、8月4日〜6日の3日間にわたり神奈川・Kアリーナ横浜で、約2年ぶりとなるファンミーティング「ATEEZ 2025 WORLD TOUR 'IN YOUR FANTASY' IN JAPAN」を開催する。【写真】ATEEZ・ソンファ、沖縄で見せた爽やかな白シャツ姿前回、チケット完売を記録した初の日本ファンミーティング「ATEEZ 2025 FANMEETING IN JAPAN」では、ライブパフォーマンスのほかATEEZとATIN