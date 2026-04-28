【モデルプレス＝2026/04/28】お笑いタレントの横澤夏子が4月27日、自身のInstagramを更新。娘たちとのショットを公開した。【写真】35歳3児の母芸人「幸せが詰まってる」娘3人との“虹”ショット◆横澤夏子、娘たちと虹ショット横澤は「虹だー ずっと見たかった虹に大騒ぎ！」「ダブルでかかってて2本目を目を凝らして見たのよー！雨の中送り迎えした甲斐があったのよー！」とつづり、3人の娘が見事なアーチ状の虹を見ているショ