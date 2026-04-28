&TEAMのKが、非現実的なビジュアルでファンを魅了した。Kは4月27日、自身のインスタグラムを更新し、「初週終了!!」とのコメントとともに写真を投稿した。【写真】まるで王子様…Kの“最強ビジュ”公開された写真には、白のジャケットにシャツ、ジーンズを着用したKの姿が収められている。高貴で華やかな雰囲気に加え、座った姿勢でも隠しきれない抜群のスタイルが目を引く。また、カメラを真っすぐに見つめるその姿は、まるで