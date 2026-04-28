ブラウザ上やアプリから使えるオンラインビジュアルツールキットの「Canva」で、「パレスチナ」という単語が自動で別の表現に書き換えられてしまうという問題が発生していたことが明らかになりました。Canva apologizes after its AI tool replaces ‘Palestine’ in designs | The Vergehttps://www.theverge.com/ai-artificial-intelligence/919028/canva-magic-layers-ai-replacing-palestineCanva's New AI-Powered Tool Caugh