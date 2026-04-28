普段は野球界のレジェンドをゲストに迎え、軽快なトークを披露するＹｏｕＴｕｂｅ「掛布雅之の憧球（どうきゅう）」。このたび、趣味のゴルフに対して、向上心旺盛で様々なギアに興味を持つミスタータイガース（７０）が、ＱＰの愛称で親しまれているクラブ評論家の関雅史プロ（５１）をナビゲーターに迎えた特別企画「憧球・ゴルフ編」の配信を開始。前回のボール＆ドライバーに続き、グリップ編の撮影に同行取材した。「ゴル