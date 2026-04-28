見頃を迎えた藤 和気町藤公園(岡山･和気町) 頭の上に広がる淡い紫。約500m続く藤の花のトンネルです。岡山県和気町の藤公園で、毎年恒例の「藤まつり」が開催されています。 紫・ピンク・白と、約100種類の藤の花を楽しむことができます。 （訪れた人）「満開のちょうど見頃の藤を見られて感動しました」 8分咲きから満開となっていて、まさに今が見頃です。ただ、その美しい景色を見られるのは長くないかもしれ