元フジテレビアナウンサーでタレントの河野景子（６１）が、元バレーボール女子日本代表の大林素子さんのインスタグラムに登場した。大林さんはインスタグラムで「学研の収録で河野景子さんと久々にお会いしトーク」と明かし、河野と並んで笑顔を見せる２ショットをアップ。「変わらない美しさ！眩しかったです」と再会を振り返った。河野はプライベートでは１９９５年に元横綱・貴乃花光司氏と結婚し３児をもうけるも１８年