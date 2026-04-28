大西有紀さん（当時5歳） 21年前、香川県坂出市の山中で行方不明になった大西有紀さん（当時5歳）の手がかりを見つけようと、警察が28日、現場周辺で大規模な捜索を行いました。 当時5歳だった有紀さんは2005年4月29日、坂出市の五色台でタケノコ掘りのイベントに参加し、「五色台ビジターセンター」の近くで目撃されたのを最後に行方が分からなくなっています。 香川県警は毎年、有紀さんが行方不明